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Жильё в Mieziskiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse в Nevezis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Nevezis, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
СОДЫБА-ПУТИ, ГОРОЖАНЕ, 15 КМ. ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВЛАСТНОГО ГОРОДА. ОЧЕНЬ РАМИ МЕСТОПОЛОЖЕ…
€65,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kulbiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kulbiai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ РОССИИ НЕКОТОРЫЙ, ПАНЕВИС РАЙ. У нас есть 5 номеров, виртчен. ДОМ СЕНОВАЛ,…
€9,900
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Mieziskiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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