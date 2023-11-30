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Земельные участки в Mickunai Eldership, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки с Geodesic measurements в Gailiunai, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Gailiunai, Литва
ДЛЯ ПРОДАЖИ СУ СКЛИПЫ В АНТАКАЛИИ В УБЫТКЕ И ЛЕСОВРАЩЕНИИ УБЫТКИ И ЛЕСОВ! Это отличная возмо…
€77,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Rokantai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Rokantai, Литва
Окруженный природой недалеко от города Микун, участок площадью 32,53 акра жилой недвижимости…
€49,500
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Capital
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Земельные участки в Akmenyne, Литва
Земельные участки
Akmenyne, Литва
€20,500
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Земельные участки в Akmenyne, Литва
Земельные участки
Akmenyne, Литва
Spacious agricultural plot for sale in Vilnius r. self., Microwave mstl., Paranet, Staymonic…
€139,000
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Capital
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Земельные участки в Kairenai, Литва
Земельные участки
Kairenai, Литва
€169,000
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