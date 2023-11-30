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Дома в Mickunai Eldership, Литва

6 объектов найдено
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture в Gailiunai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Gailiunai, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
УКАЗАН ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ И ПАТОГУС ДЛЯ ЖИЗНИ, ВЫ ОДИН ВЫСОКИЙ, 166 КВ. M HOUSE С…
€399,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Gailiunai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Gailiunai, Литва
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ERDVUS 269.61 кв. М. ДОМ ЭНЕРГИЧНОГО КЛАССА С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСОЙ, ГВАРИТОМ И СЕКЦИЕЙ 15…
€424,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Gailiunai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Gailiunai, Литва
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ERDVUS 269.61 кв. М. ДОМ ЭНЕРГИЧНОГО КЛАССА С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСОЙ, ГВАРИТОМ И СЕКЦИЕЙ 15…
€424,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kairenai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kairenai, Литва
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
КЛАССИЧЕСКИЕ СТИЛИ ЭРДВУСА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭРДВУС, С ИТИННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ В ГЕРБОДЕ, РАМИО И ПА…
€359,000
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Дом с гаражом в Gailiunai, Литва
Дом с гаражом
Gailiunai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
1-этажный дом с 14 в. участок для продажи в Гейнсе, Вильнюсский район. Отличный семейный про…
€239,900
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Uosininkai I, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Uosininkai I, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Часть дома для продажи в Назначенном Г., Лавориш, с его естественным углом на участке земли …
€67,000
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Параметры недвижимости в Mickunai Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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