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Коммерческая недвижимость в Mickunai Eldership, Литва

3 объекта найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Gailiunai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
Площадь 849 м²
Этаж 1
Просторная продукция - складские помещения на продажу 849,03 кв.м. Индустриальный г., Новый …
€460,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Gailiunai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
Площадь 151 м²
Просторные административные направления площадью 151,32 кв. М для продажи в Индустрии г., Но…
€125,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Local boiler-room в Gailiunai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
Площадь 315 м²
Администрирование объектов назначения - продажа sandl 315,43 м ² Industrial g., Новый Вильню…
€200,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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