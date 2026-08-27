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Квартиры в Mickunai Eldership, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Galgiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Galgiai, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/6
SWITZERLAND AND SPACE 3 CASTLE BUILDING IN VILNIUS CENTRE, J. JYESTIS G. Продается 3-комнат…
$408 419
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Параметры недвижимости в Mickunai Eldership, Литва

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