Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Mickūnai Eldership
  5. Квартиры

Квартиры в Mickunai Eldership, Литва

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Kairenai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Kairenai, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
ПРОДАНО 2 НОМЕРА С ERDVIA TERASA В НОВОМ ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! ___________________________________ …
€85,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Mickunai Eldership, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти