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Жилье в Mickunai Eldership, Литва

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дома
4
4 объекта найдено
Дом в Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продажа: 125 знаний. ______________ Принципы: • Дом хороший и качественный; - наружное озел…
$331,348
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Продается современный одноэтажный дом площадью 141,26 м2, построенный в недавно разработанно…
$521,687
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Дом в Galgiai, Литва
Дом
Galgiai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
СЕВЕРНАЯ ЦАРЬ 4 причин - КАЧЕСТВО, КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОДНОМ БАЗЕ Полностью оборудованн…
$429,715
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Дом в Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
Площадь 269 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение - просторный дом в тихом месте Уютный, оборудованный жилой дом, в д…
$262,129
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Параметры недвижимости в Mickunai Eldership, Литва

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