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Дома в Meskuiciu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Naisiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Naisiai, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
❗❗❗ Жизнь в Природе Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНИТЬ ИЗ КУПЕ ❗❗❗ СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗ…
€65,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Naisiai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Naisiai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДОМА ДЛЯ СВЕТА РАДЖ. В ПРАВИЛАХ, БАГДОНГИРИ Г.. - Дом одноэтажный, полностью оборудованн…
€100,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Meskuiciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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