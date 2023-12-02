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Жильё в Merkines seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ilgai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ilgai, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
СОД С МНОГО ВОДЫ ДЛЯ ВЫБОРОВ ВЫБОРОВ СКАЗЧЕВ, ДЛИННЫХ РЫНКОВ. АЛИТАУС РАЙ. ----------------…
€64,900
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Merkines seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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