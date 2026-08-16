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Жилье в Merkines seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Меркине, Литва
Дом
Меркине, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Исторический парк национального парка Дзукия Город Меркине, в настоящее время известный как …
$51,633
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Дом в Samuniskes, Литва
Дом
Samuniskes, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Усадьба, окруженная природой, Gervėnai, Pivašiūnų sen., Alytaus r. Ищете место, где можно у…
$16,578
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Merkines seniunija, Литва

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