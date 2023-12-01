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Жильё в Medininkai Eldership, Литва

2 объекта найдено
Дом в Padvarionys, Литва
Дом
Padvarionys, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
В СОБСТВЕННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ – В ЛЕСНОЙ СВЯЗИ, ОБЗОР СЕРДЦА, ТОЛЬКО В 53 км от ЖИВОТНОГО ГОРОД…
€267,500
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом в Padvarionys, Литва
Дом
Padvarionys, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
В СОБСТВЕННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ – В ЛЕСНОЙ СВЯЗИ, ОБЗОР СЕРДЦА, ТОЛЬКО В 53 км от ЖИВОТНОГО ГОРОД…
€267,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Medininkai Eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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