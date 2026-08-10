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Коммерческая недвижимость в Mazonu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 590 м² в Mazonai, Литва
Коммерческое помещение 590 м²
Mazonai, Литва
Площадь 590 м²
Этаж 1
Продажа зданий с низким, низким К., продолжительностью Р. Сав. АВТОСЕРВИСС, ВЕСТЕРНАЯ И АДМИ…
$313,012
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