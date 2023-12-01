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Коммерческая недвижимость в Mazonu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Mazonai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Mazonai, Литва
Площадь 590 м²
Этаж 1
€270,000
в месяц
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Capital
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