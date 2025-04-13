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Жильё в Mazonu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Lomiai, Литва
Дом
Lomiai, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
1 -го дома с чердаком Ломиай К. Ломиай -деревня в окружном муниципалитете Таурага, в 14 км к…
$41,986
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Квартира 3 комнаты в Pagramantis, Литва
Квартира 3 комнаты
Pagramantis, Литва
Число комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 1/1
Паграмантис — город в Таурагском районе. Расположен на региональной дороге 164 Мажейкяй–Плун…
$19,437
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Параметры недвижимости в Mazonu seniunija, Литва

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