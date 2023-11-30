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Земельные участки в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Kurmaiciai, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 2,03 га (сменяется на домохозяйство) ул. Маж…
€85,000
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Capital
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Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
Продается садовый участок 6.13ar с небольшим коттеджем с двумя комнатными плитами. У одного …
€6,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Troskuciai, Литва
Земельные участки
Troskuciai, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€12,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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