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Дома с гаражом в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
PARKYDAM уютный, умный и стильный жилой дом, который ценит качество и эстетику. Высококлассн…
$188,049
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Параметры недвижимости в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

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