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Дома в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
Площадь 8 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу рядом с лесом! Ищете место для дома своей мечты рядом с Мажейкай? Отличная в…
$147,080
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Дом в Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
SALE SODIUM - РАК, ПРИРОДА И ПРИРОДА ПРИРОДЫ! Ищете место, где можно убежать от городской с…
$139,116
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Дом в Ziogaiciai, Литва
Дом
Ziogaiciai, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Часть ЖИЗНИ (1/2 ДОМОВ) Общий Расположение: Mažeikiai, Viekšnių g. • Земельный участок - 7,…
$47,867
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Параметры недвижимости в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

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