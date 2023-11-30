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Коммерческая недвижимость в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating в Krakiai, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating
Krakiai, Литва
Площадь 150 м²
Этаж 1
€69,000
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Capital
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