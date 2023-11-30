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Квартиры в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Krakiai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Krakiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Просторный на продажу, 3 Камбоджа. квартира, с современным интерьером. Легкие и уютные дома,…
€105,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Krakiai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Krakiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
4-AME ВЫСОКИЙ, 2-КОМНАТ ПОКАЗЫВАЕТСЯ. BUTAS ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Малый, Содай г. …
€34,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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