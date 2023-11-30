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Жильё в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

дома
4
6 объектов найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Troskuciai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Troskuciai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
€63,500
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Krakiai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Krakiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Просторный на продажу, 3 Камбоджа. квартира, с современным интерьером. Легкие и уютные дома,…
€105,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Krakiai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Krakiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
4-AME ВЫСОКИЙ, 2-КОМНАТ ПОКАЗЫВАЕТСЯ. BUTAS ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Малый, Содай г. …
€34,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Kurmaiciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Kurmaiciai, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmens k., Ži…
€60,000
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Дом с Furnace heating в Kurmaiciai, Литва
Дом с Furnace heating
Kurmaiciai, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
€58,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kalnenai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kalnenai, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
ДОМ 4 НОМЕРОВ С УКИНИЕЙ, СТРОИТЕЛЬНЫМ В ПИСЬМЕ. --------------------------------------------…
€40,000
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Параметры недвижимости в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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