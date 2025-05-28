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Дома с бассейном в Мажейкяе, Литва

1 объект найдено
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
В старом городе Мажейкяй, 246 кв. м жилой дом продается для развития бизнеса. В здании есть …
$364,701
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