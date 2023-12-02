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Земельные участки в Marijampolio seniunija, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Juodziai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Juodziai, Литва
Продается участок площадью 70 акров для строительства усадьбы фермера. Разработан проект рас…
€20,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Juodziai, Литва
Земельные участки
Juodziai, Литва
В красивом месте рядом с лесом продается участок земли в 43 акра. Участок граничит с рекой Б…
€2,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством в Pakovarniskes, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Pakovarniskes, Литва
Two 0.73 ha and 2.63 ha of agricultural parcels are sold next to each other. Smooth in a ver…
€18,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Akmeniskes, Литва
Земельные участки
Akmeniskes, Литва
€4,900
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
Realting.com
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