Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Мариямполе
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Мариямполе, Литва

2 объекта найдено
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продажа НОВЫХ ДОЛГОВЫХ НАМАСОВ, МАРИТИМНЫЙ ЦЕНТР, МИЛК СПЕРСГАТУС, С ГАРАНТИЕЙ И ФАРМ СТАТУС…
$161,835
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
А + энергетический класс эксклюзивного, качественного, нового строительства А + оборудованны…
$306,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти