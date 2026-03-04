Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда недвижимости в Мариямпольском самоуправлении, Литва

Мариямполе
13 объектов найдено
Земельные участки в Мариямполе, Литва
Земельные участки
Мариямполе, Литва
$580
в месяц
Коммерческое помещение 500 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 2
$1,739
в месяц
Коммерческое помещение 800 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 800 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 800 м²
Этаж 1
$2,782
в месяц
Квартира 2 комнаты в Мариямполе, Литва
Квартира 2 комнаты
Мариямполе, Литва
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
$580
в месяц
Коммерческое помещение 90 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 90 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 90 м²
Этаж 1
$232
в месяц
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
$464
в месяц
Коммерческое помещение 32 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 32 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 32 м²
Этаж 1
$348
в месяц
Коммерческое помещение 5 330 м² в Nendriniskiai, Литва
Коммерческое помещение 5 330 м²
Nendriniskiai, Литва
Площадь 5 330 м²
$46,343
в месяц
Квартира 3 комнаты в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
$290
в месяц
Коммерческое помещение 1 513 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 1 513 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 1 513 м²
Этаж 1
$5,262
в месяц
Коммерческое помещение 4 200 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 4 200 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 4 200 м²
Этаж 1
$14,607
в месяц
Квартира 1 комната в Мариямполе, Литва
Квартира 1 комната
Мариямполе, Литва
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 3/5
$232
в месяц
Квартира 2 комнаты в Икляука, Литва
Квартира 2 комнаты
Икляука, Литва
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
$464
в месяц
Типы недвижимости в Мариямпольском самоуправлении

квартиры
коммерческая недвижимость
