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Земельные участки в Мариямпольское самоуправление, Литва

9 объектов найдено
Земельные участки в Puskelneliai, Литва
Земельные участки
Puskelneliai, Литва
Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность купить участок 10-го века. Этот уникальный участо…
€22,500
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Земельные участки в Azuolynas, Литва
Земельные участки
Azuolynas, Литва
€2,000
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Земельные участки в Azuolynas, Литва
Земельные участки
Azuolynas, Литва
Два садовых участка продаются рядом друг с другом, рядом с тропой естественной диктатуры Бук…
€4,200
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Людвиново, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Людвиново, Литва
Участок для продажи в тихом месте на скале реки, свидетельствовал в городе. Место идеально п…
€55,000
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Земельные участки в Dzencialauka, Литва
Земельные участки
Dzencialauka, Литва
ПРОДАНО ИНСПЕКЦИРОВАННО 8,86 га. СКЛИП С БИЗНЕС-ИДЕЕЙ !!! Новые владельцы ищут это удивител…
€245,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Bliudziskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Bliudziskiai, Литва
ПОТОК 3 РЫНКА ГОДНИЦЫ ОСНОВНОЙ ДОРОЖНОЙ МАРИИ - ВИЛЛИОНАЛЬНЫЙ. СДЕЛАЙТЕ ВЕСЬЕ, МОЖЕТ ИЗМЕНИТ…
€195,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Balsupiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Balsupiai, Литва
БОЛЬШОЙ ДИГИНАЛЬНЫЙ ГРЕТ МАРИУММАРНОГО ГОРОДА ДЛЯ ПРОДАЖИ МАРИУММАФА - ОДИН ДРУГОЙ. Участки …
€17,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Sasnava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sasnava, Литва
91 акр сельскохозяйственной посылки на продажу в Саснаве, Мариямполио р.сав. --------------…
€10,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Sasnava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sasnava, Литва
20 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Саснаве, Мариямполе р.сав. -------------…
€5,000
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