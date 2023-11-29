Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Мариямпольское самоуправление
  5. Дома

Дома в Мариямпольское самоуправление, Литва

12 объектов найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
€60,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
ДОМ на продажу с участком прямо рядом с городом МАРИЯМПОЛЕС, Южный К.! В удобной части город…
€49,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Шунскай, Литва
Дом с Furnace heating
Шунскай, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
МАРИЯМПОЛЫ В ВАШИХ МУКАХ В ГОРОДЕ СОБАК. НА МЕСТЕ ПОКУПКИ, ПОСЛЕДНЕЙ В ГАТВЕРЕ, ОТКУДА БУДУТ…
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
€38,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Мариямполе, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мариямполе, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€156,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Мариямполе, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМ ВИТАУТО Г., КУМЕЛИОН ОДНИ, ВОС 4 КМ. ИЗ ГОРОДА ЦЕНТРО Дом находится прямо рядом с го…
€68,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
€120,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity в Geleziniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity
Geleziniai, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
ПОКАЗАТЬ РЕКОНСТРАТИРОВАННЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ ЖЕЛЧ, VOS 12 KM. ИЗ МАРИЖАМА В 2019 году дом был…
€59,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Bebruliske, Литва
Дом с Furnace heating
Bebruliske, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€23,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Azuolynas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Azuolynas, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ SEN., LUDGE SEN., МАРИУММАРИ РАДЖ. Просторная и у…
€50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с сигнализацией, с Furnace heating в Slavanta, Литва
Дом с балконом, с сигнализацией, с Furnace heating
Slavanta, Литва
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО НА ПРОДАЖУ ------------------------------------- ПРЕИМУЩЕСТВО : • Дом у берега озер…
€58,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
€334,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Мариямпольское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти