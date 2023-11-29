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Квартиры в Мариямпольское самоуправление, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Мариямполе, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Мариямполе, Литва
Комнаты 4
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
€142,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мариямполе, Литва
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Продается квартира в двух этажах в четырехместном доме. На первом этаже есть бубнок и кухня,…
€29,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Мариямполе, Литва
Комнаты 3
Площадь 184 м²
Этаж 2/3
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
€267,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Мариямпольское самоуправление, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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