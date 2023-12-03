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Жильё в Marcinkonys Eldership, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Margionys, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Margionys, Литва
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
РЕТА ПРОГА купит эксклюзивный КОДИБЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ДАЛУАЦИИ, рядом с марцинконианцам…
€350,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Marcinkonys Eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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