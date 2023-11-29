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Земельные участки в Maisiagalos seniunija, Литва

20 объектов найдено
Земельные участки в Kreiviai, Литва
Земельные участки
Kreiviai, Литва
FULL R., ПРОДАВАЯ 464 a.S. С ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЖИЗНИ В ЖИЗНИ. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Около 55 а…
€50,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Kiemeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Kiemeliai, Литва
€10,000
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Земельные участки в Paezeriai, Литва
Земельные участки
Paezeriai, Литва
Элиот в таком недуге, Bagigals sen., Vilnius r. sav. 1.7392 га сельскохозяйственного участка…
€10,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Markiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Markiskes, Литва
Продается коммерческая посылка возле Мастера Вильнюс - Ананас. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Адрес - …
€750,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Gudeliu Plytine, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Gudeliu Plytine, Литва
Два граничащих земельных участка для продажи в Гуделе, старейшинство Майсиагало, Вильнюсский…
€30,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kiemeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kiemeliai, Литва
РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ 100 С ВИДОМ НА ПАКЕТ 100. Участок 100 частично наклонен, граничит с потоком Ва…
€9,000
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Земельные участки в Gailasiai, Литва
Земельные участки
Gailasiai, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА В СЕЛЬСКОЙ КАРТЕ НЕ НАПРАВЛЯЕТ…
€20,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Paezeriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Paezeriai, Литва
ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО НОВОГО ДОМА – У нас есть предложение о выдаче! ПОТОК УЖЕ…
€75,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Melkys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Melkys, Литва
Коммерческий участок для продажи Pictic k. Вильнюсский район. Участок стратегически удобен в…
€35,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Melkys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Melkys, Литва
Продается уютный участок жилой недвижимости в районе Вильнюса, для которого готовятся проект…
€25,000
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Земельные участки в Laidagaliai, Литва
Земельные участки
Laidagaliai, Литва
Массив коммерческих участков на продажу возле Вильнюсско-Паневежесского шоссе. Продано все в…
€963,000
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Земельные участки в Laidagaliai, Литва
Земельные участки
Laidagaliai, Литва
Массив коммерческих участков на продажу возле Вильнюсско-Паневежесского шоссе. Продано все в…
€963,000
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Земельные участки в Kreiviai, Литва
Земельные участки
Kreiviai, Литва
IN PRACTICE, NATURAL IN APSUPT, SELECTION OF THE AGRICULTURAL …………………………………. GENERAL INFORMA…
€25,000
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Земельные участки в Skauduliskes, Литва
Земельные участки
Skauduliskes, Литва
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАШЕГО ВЫСОКОГО ПРОЕКТА В ГИДРЕЙНЕ! в тихом, естественном поселении. Сос…
€34,000
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Земельные участки в Skauduliskes, Литва
Земельные участки
Skauduliskes, Литва
ПОЗЖЕ HA 1.55 HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ K., MESSAGAL SEN., FULL RAJ. Уча…
€15,000
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Земельные участки в Gudeliu Plytine, Литва
Земельные участки
Gudeliu Plytine, Литва
SELLING 53 ARS AGRICULTURAL LAST DEFINIT SEN, MESSAGAL SEN., FULL RAJ. The plot for sale is …
€10,000
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Земельные участки в Gudeliu Plytine, Литва
Земельные участки
Gudeliu Plytine, Литва
€39,900
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Земельные участки в Gudeliu Plytine, Литва
Земельные участки
Gudeliu Plytine, Литва
ПОТОЛ В РАМИО ВИЛЛОВ ПУТИ, НЕ В ЭКСТЕРЕ Живя здесь, вы можете наслаждаться спокойствием при…
€58,000
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Земельные участки в Kreiviai, Литва
Земельные участки
Kreiviai, Литва
€69,900
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Земельные участки в Laidagaliai, Литва
Земельные участки
Laidagaliai, Литва
Мы предлагаем купить отличные 2,4 га. коммерческий участок в Вилиус-Паневежис! РАСПОЛОЖЕНИЕ…
€276,000
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