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Дома с гаражом в Maisiagalos seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Гудяляй, Литва
Дом
Гудяляй, Литва
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продал дом в Гвинее, 15 минут пути от Вильнюса. Дом недавно построен, удобно и красиво обста…
$488,927
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Дом в Masionys, Литва
Дом
Masionys, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продано в ЖЕЛТЫЙ ДОМ С НАСТОЯНИЕМ БАТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТОГО, УДАЛЕННОМ В ПРАВЕ Дом в жив…
$362,421
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Дом в Kalikstiskes, Литва
Дом
Kalikstiskes, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Паркидам 4. ЖИВИТЕ ДОМ С АУДИБЛЯМИ 3 мин. Возвращаясь к Пассенджеру, Живая Ария, Жидкое Прос…
$284,872
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Capital
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Параметры недвижимости в Maisiagalos seniunija, Литва

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