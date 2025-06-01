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Коммерческая недвижимость в Maisiagalos seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 767 м² в Kalniskes, Литва
Коммерческое помещение 1 767 м²
Kalniskes, Литва
Площадь 1 767 м²
Этаж 1
Всего в 23 км от центра Вильнюса, в чудесном природном укрытии, рядом с лесом продается совр…
$1,60 млн
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Capital
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