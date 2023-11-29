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Квартиры в Maisiagalos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Kreiviai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Kreiviai, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Мы приглашаем первых жителей города ВИЛОН исследовать и поселиться в полностью оборудованных…
€137,318
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Maisiagalos seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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