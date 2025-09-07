Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Литва
  3. Magūnai eldership
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Magunai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Briziai, Литва
Дом
Briziai, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Усадьба 0,96 га на побережье Нериса, окруженная лесом, всего в 40 км от Вильнюса! Откройте …
$293,043
Параметры недвижимости в Magunai eldership, Литва

