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Жильё в Magunai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Briziai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Briziai, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
0,96 га усадьбы на берегу Нери, окруженной лесом, всего в 40 км от Вильнюса! Откройте для с…
€300,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Magunai eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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