Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Lyduokiu seniunija
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Lyduokiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Jogvilai, Литва
Дом
Jogvilai, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Дом и сауна СОДО с участками 6,46 га и 6 га (два садовых участка близко друг к другу - обычн…
$56,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lyduokiu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти