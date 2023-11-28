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Дома в Luokesa eldership, Литва

4 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением в Gulbine, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением
Gulbine, Литва
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
€290,000
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Capital
Языки общения: English
+37061515576 vaiva.repsiene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Antapusne, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Antapusne, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается, недостроенный, индивидуальный жилой дом. ЭТО МЕСТО ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЖИЗНИ С ХОРОШИМ …
€65,000
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Capital
Языки общения: English
+37067175211 jurgita.urbaniene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Gulbine, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Gulbine, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
€97,000
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Capital
Языки общения: English
+37068164881 paulius.jarusevicius@capital.lt
Дом с Domestic equipment, с газовым отоплением, с Stillroom в Gojus, Литва
Дом с Domestic equipment, с газовым отоплением, с Stillroom
Gojus, Литва
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
ОСМОТРЕНЫ СОДЫБА АНТ КИРНЕЙЛ ЭКЬЕР КРАНТО, МОЛУНИК РАДЖОН, ПУБЛИЧНАЯ АПСУПТИЯ. Окруженный чу…
€590,000
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Capital
Языки общения: English
+37069817109 vilma.meiduviene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Luokesa eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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