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Квартиры в Luokesa eldership, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Gailiunai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Gailiunai, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
ERDVUS 3 КОМНАТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ В ПРОФИНЕ, UPEL GATV. Квартира удобно и в тихом месте, идеаль…
€75,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064708567 edita.orsevskyte@capital.lt

Параметры недвижимости в Luokesa eldership, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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