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Коммерческая недвижимость в Liudvinavo seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 781 м² в Azuolynas, Литва
Коммерческое помещение 781 м²
Azuolynas, Литва
Площадь 781 м²
Этаж 1
Бывшая мини-ферма для животных «Мариямпольская неделя» выставлена на продажу в Звинишке 3 По…
$165,255
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