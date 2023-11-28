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Коммерческая недвижимость в Liudvinavo seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Furnace heating в Azuolynas, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Furnace heating
Azuolynas, Литва
Площадь 781 м²
Этаж 1
Бывшая мягкая ферма животных Marijampolio может быть продана. Звиниш к. 3 Помещения оснащены…
€145,000
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