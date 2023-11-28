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Жильё в Liudvinavo seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity в Geleziniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity
Geleziniai, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
ПОКАЗАТЬ РЕКОНСТРАТИРОВАННЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ ЖЕЛЧ, VOS 12 KM. ИЗ МАРИЖАМА В 2019 году дом был…
€59,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Azuolynas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Azuolynas, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ SEN., LUDGE SEN., МАРИУММАРИ РАДЖ. Просторная и у…
€50,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Liudvinavo seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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