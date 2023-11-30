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Земельные участки в Liubavo seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salaperaugis, Литва
Продается дом и 20 в. участок на озере Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно, в польском…
€15,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Salaperaugis, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salaperaugis, Литва
Продается в 80 веке. участок с берегами озера Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно., в …
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Salaperaugis, Литва
Продается 53.27 а. участок на озере Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно, в польском по…
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salaperaugis, Литва
Озеро Салапераугио на продажу на Голгофе р. самостоятельно., в польском пограничном районе. …
€90,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Salaperaugis, Литва
Продается в 52.05 а. участок с берегами озера Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно., в …
€15,000
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Capital
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