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Коммерческая недвижимость в Linksmakalnio seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Lift в Linksmakalnis, Литва
Коммерческая с Lift
Linksmakalnis, Литва
Площадь 1 250 м²
Этаж 1
Продается отличный объект для инвестиций недалеко от Каунаса, на полуострове Рейнджер! IKI K…
€249,999
в месяц
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Capital
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