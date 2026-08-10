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Жилье в Linksmakalnio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Linksmakalnis, Литва
Дом
Linksmakalnis, Литва
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 3
Продается Большой объект для инвестиций недалеко от Каунаса, полуостров Линксмаккалнис! 20 м…
$284,921
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Linksmakalnio seniunija, Литва

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