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Дома с гаражом в Linkmenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Grikiapele, Литва
Дом
Grikiapele, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается дом в поселке Грикиапеле, в 1 км от Шакарвы, берег озера Луший! Дом требует космет…
$28,092
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Параметры недвижимости в Linkmenu seniunija, Литва

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