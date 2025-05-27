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Дома с гаражом в Лентварисе, Литва

1 объект найдено
Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом 212,87 кв.м., 4 комнаты, двухкомнатный гараж в 2005 году. Просторный 15-барн…
$407,325
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