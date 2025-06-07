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Дома с бассейном в Lentvaris Eldership, Литва

Лентварис
6
1 объект найдено
Дом в Uzukampis, Литва
Дом
Uzukampis, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Дом продается с необычными возможностями. Возможность жить и арендовать другую часть дома, и…
$247,160
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Capital
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Параметры недвижимости в Lentvaris Eldership, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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