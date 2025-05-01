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Дома с гаражом в Lentvaris Eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
В ПОТЕРЯХ БАЛЮАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАК, ЭКДЖЕРОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧ…
$1,64 млн
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Capital
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Параметры недвижимости в Lentvaris Eldership, Литва

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