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Жилье в Lentvaris Eldership, Литва

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Лентварис
4
13 объектов найдено
Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Жизнеспособный жилой участок с выданным разрешением на строительство, оплаченным налогом на …
$104,116
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Дом в Rackunai, Литва
Дом
Rackunai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен современный, экономичный и качественный двухэтажный дом класса А++ в ти…
$309,901
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Дом в Vosyliukai, Литва
Дом
Vosyliukai, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Отправлено в 2 дома в зоне путешествия, RAMIS и MANAGEMENT LIVESTOCK. Для тех, кто ищет уют…
$353,456
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
3-комнатные запчасти с 7 земельными участками, эксклюзивное и стратегически очень удобное ме…
$202,180
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Дом в Rackunai, Литва
Дом
Rackunai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Не используйте ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СЕЛЕКЦИЮ ВАШИХ ЗАПАДНЫХ ДОМОВ И ДОСТУПАЙСЯ К НОВОМУ КОММОННО…
$168,034
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Поддельное финансирование A + CLASS PARTS APPLIES FOR LOCAL HOUSEHOLDS IN NEW AND SELECTED L…
$209,216
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TekceTekce
Дом в Valai, Литва
Дом
Valai, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
В TRAVEL R. SAVIATION цена на жилье не была установлена государством, не являющимся членом Е…
$63,762
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Дом в Vosyliukai, Литва
Дом
Vosyliukai, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продажа современного и молодежного оборудования Ищете дом, где уют, уединение и покой природ…
$371,865
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Дом в Rackunai, Литва
Дом
Rackunai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен современный, экономичный и качественный двухэтажный дом класса А++ в ти…
$316,814
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Дом в Uzukampis, Литва
Дом
Uzukampis, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продан один дом в Трэк Рэй. ПРОЕКТ "ПОСТАЛЬНЫЕ ТАКИ" - За буто-цену на ПРОЕКТУ! Основное оп…
$187,624
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Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Дом Космической Семьи с ЖИЗНЬЮ 15,1 А И ПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТРАМСКОГО РОСТА Ищете дом для семьи н…
$255,293
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продажа и качество в двух домах в Вильнюсе! Ищете покой в природе, но не хотите уехать из го…
$378,743
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Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
В ПОТЕРЯХ БАЛЮАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАК, ЭКДЖЕРОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧ…
$1,71 млн
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Типы недвижимости в Lentvaris Eldership

дома

Параметры недвижимости в Lentvaris Eldership, Литва

с гаражом
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