Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Lentvaris Eldership

Жильё в Lentvaris Eldership, Литва

дома
9
11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Zemieji Semeniukai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Zemieji Semeniukai, Литва
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
€243,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом в Vosyliukai, Литва
Дом
Vosyliukai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
€228,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Vosyliukai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Vosyliukai, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
€43,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Rackunai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Rackunai, Литва
Площадь 193 м²
Количество этажей 1
САМОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЛЕНТВАРИИ, В ГОРЯЧЕЙ СРЕДЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ЕСТЕСТВЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ Е…
€300,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с парковкой, с Construction Brick, с Partial finish в Лентварис, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с Construction Brick, с Partial finish
Лентварис, Литва
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Vosyliukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Vosyliukai, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ПОТОК БЕХИЧЕСКОГО 7 АРС, ВКЛЮЧАЯ ТРАК R. НЕДЕЛЯ, ВОСИЛИАН НЕКОТОРЫЕ! Деревня Восылик – в му…
€40,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом в Kariotiskes, Литва
Дом
Kariotiskes, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВА ВЫБИРАЕТСЯ, НЕ ОСВЕЩАЯ ГОРОДА! Продается ультрафункциона…
€177,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДОМА АРХИТЕКТУРЫ, С 6 М. ВЫСОКИЙ ЛЮБОМИС НА САЙТЕ, ВЫСОКОЙ ПАНЕРЫ Отд…
€229,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом в Kariotiskes, Литва
Дом
Kariotiskes, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
"Долина Трак “ - Ваш семейный город! В новом поселке на 150 домов есть частный парк с прудом…
€185,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Vosyliukai, Литва
Дом с Furnace heating
Vosyliukai, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
RACIND HOUSE на продажу с 12 ARS SECTION R., VOSYLUMAN K. Деревня Восылик – в муниципалитете…
€75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Лентварис, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Лентварис, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
В ПОТЕРЯХ БАЛЮАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАК, ЭКДЖЕРОВ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧ…
€1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Lentvaris Eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти