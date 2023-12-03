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Жильё в Lenkimu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Sriauptai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Sriauptai, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ СРИАУЦ НЕСКОЛЬКО. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Скуодо район, Супт к., Супт г. 2…
€10,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Lenkimu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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