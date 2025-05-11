Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Лейпалингис
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Лейпалингисе, Литва

1 объект найдено
Дом в Лейпалингис, Литва
Дом
Лейпалингис, Литва
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Дом рядом с усадьбой Leapallis с побережьем озера и 81,67 барным участком Общий: Цена продаж…
$241,320
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти