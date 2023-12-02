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Земельные участки в Leipalingio seniunija, Литва

9 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Lipliunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Lipliunai, Литва
Домашняя усадьба в Липлибонах 400 м до Немуна ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 7500 Eur Адре…
€7,500
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Didziasalis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Didziasalis, Литва
€13,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Dirzai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Dirzai, Литва
Большие поместья в Липлибосе 500 м до Немуна ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 10000 евро Адр…
€10,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Dirzai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dirzai, Литва
Усадьба в проливе 300 м до Немуна ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 24000 евро Адрес: Nemun Ro…
€24,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Vileikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Vileikiai, Литва
Улыбки на озере Гидавардис Цена продажи: 500 евро за арре Адрес: Seirian Road 45 B-H, Weed…
€11,850
в месяц
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Земельные участки с подведенным электричеством в Didziasalis, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Didziasalis, Литва
SELLYPE НЕКОТОРЫЕ R. SAV., GUDIEN K, DOBIL G. 12 -------------------------------------------…
€12,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Dirzai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Dirzai, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 2,04 га продается на берегу Немуна в деревне Проливы, …
€47,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Leipalingis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Leipalingis, Литва
Жилая недвижимость на продажу в городе Лейпциг, в непосредственной близости от города Друске…
€25,900
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Dirzai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dirzai, Литва
Home estate in the Straits 300 m to Nemun GENERAL INFORMATION Sale price: 26500 Eur Addres…
€26,500
в месяц
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