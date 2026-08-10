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Коммерческая недвижимость в Leipalingio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 650 м² в Versiai, Литва
Коммерческое помещение 650 м²
Versiai, Литва
Площадь 650 м²
Этаж 2
ПРОДАННЫЕ ЖЕНЩИНЫ С ДРУСЦИНСКОЙ ПОРТНОЙ СТРАНОЙ ОБЪЕКТЫ ПРЕИМУЩЕСТВ: • Современное и качес…
$376,098
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