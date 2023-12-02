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Коммерческая недвижимость в Leipalingio seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Ricieliai, Литва
Коммерческая
Ricieliai, Литва
Площадь 615 м²
ПРОДАЖА ½ ( pus ) 615 КВ.М. С 1.2HA SINDOWING PATALPOS, DRUSKINES SAV. LEIPALING SEN. RICIEL…
€32,000
в месяц
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