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Земельные участки в Лаздийский район, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pazapsiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pazapsiai, Литва
€51,900
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Capital
Языки общения: English
+37065770076 ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Земельные участки в Вейсеяй, Литва
Земельные участки
Вейсеяй, Литва
€150,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040429 dovydas.rocius@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Saluciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Saluciai, Литва
€165,000
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Capital
Языки общения: English
+37068737575 rimvydas.buchas@capitalrealty.com
Земельные участки в Cijuniske, Литва
Земельные участки
Cijuniske, Литва
€29,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040086 justas.lapinskas@capitalrealty.com
Земельные участки в Варвишкес, Литва
Земельные участки
Варвишкес, Литва
Участок 17.13a жилой комплекс в окружении лесов продается в одном из самых красивых регионов…
€12,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Bevirsiai, Литва
Земельные участки
Bevirsiai, Литва
ПРОДАЖА земельного участка у озера Галадус: Lazdias r. self., Hazelian sen., Кроме верхушек,…
€22,000
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Capital
Языки общения: English
+37061339393 donatas.butrimas@capitalrealty.com
Земельные участки в Лаздияй, Литва
Земельные участки
Лаздияй, Литва
КУПИТЬ МЕЖДУ ДВУМИ ПРАВАМИ ! Продается недвижимость площадью 50 га в деревне Мокон, район Л…
€25,000
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Capital
Языки общения: English
+37069824231 nerijus.caplikas@capitalrealty.com
Земельные участки в Turiskiai, Литва
Земельные участки
Turiskiai, Литва
КНИГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМА. ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ ВСЕ ИЛИ ПОСЛЕ ОДНОГО ОТДЕЛЬНОГО. ЭТО …
€6,500
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Capital
Языки общения: English
+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com
Земельные участки в Turiskiai, Литва
Земельные участки
Turiskiai, Литва
КНИГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМА. ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ ВСЕ ИЛИ ПОСЛЕ ОДНОГО ОТДЕЛЬНОГО. ЭТО …
€6,500
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Capital
Языки общения: English
+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com
Земельные участки в Birsciai, Литва
Земельные участки
Birsciai, Литва
SELLOW SUMMARY OF HOME MANAGEMENT IN THE SURN OF THE VENCGESTIVES. The plot is in a beautif…
€15,500
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Capital
Языки общения: English
+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com
Realting.com
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