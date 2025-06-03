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Дома с гаражом в Лаздийском районе, Литва

3 объекта найдено
Дом в Volskai, Литва
Дом
Volskai, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Продажа источников на уникальном поле Строение в крепости естественного цвета на основе тела…
$153,016
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Дом в Norageliai, Литва
Дом
Norageliai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Продается просторный двухэтажный дом рядом с самым большим и известным озером Южной Литвы Де…
$51,286
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Capital
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Дом в Вейсеяй, Литва
Дом
Вейсеяй, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
На дорогах, в небольшом, но очень уютном и тихом городе Дзукия, недалеко от винтабельного оз…
$174,372
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Capital
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Параметры недвижимости в Лаздийском районе, Литва

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